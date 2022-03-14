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Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü kovalamaca sonrası yakalandı

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Tekirdağ Çorlu’da trafik kurallarını hiçe sayan ve dur ihtarına uymayan sürücü, 1,5 kilometre kaçabildi.

Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü kovalamaca sonrası yakalandı
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Tekirdağ Çorlu’da trafik kurallarını hiçe sayan ve dur ihtarına uymayan sürücü, 1,5 kilometre kaçabildi.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde devriye ekiplerinin durumundan şüphelendiği bir araç sürücüsü, trafik kurallarını hiçe saydı. Şerit ihlali yaparak ters şeride giren otomobil, trafiği de tehlikeye düşürerek kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonrası 1,5 kilometre kaçabilen araç, Hıdırağa Mahallesi Yakın Yol Sokak’ta ekipler tarafından kıstırıldı.

Sürücü ve araç üzerinde yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Trafik kurallarını hiçe sayan araç sürücüsüne, ters yöne girmekten, cam filmi takmaktan ve trafiği tehlikeye düşürmekten para cezası kesildi.

Sürücü ise ceza yeme endişesi nedeniyle kaçtığını ifade etti.

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