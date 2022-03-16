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Trafikte ölüme davetiye

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Bursa’da kasksız ve koruyucu ekipmanı olmadan motosiklet süren genç, tehlikeyi az bularak motosikletin üstüne yattı. Bu tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.

Trafikte ölüme davetiye
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Bursa’da kasksız ve koruyucu ekipmanı olmadan motosiklet süren genç, tehlikeyi az bularak motosikletin üstüne yattı. Bu tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir yolu Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, koruyucu ekipmanı ve kaskı olmadan motosiklet süren genç, canını hiçe sayarak motosikletin üzerine yatarak sürdü. Bir süre trafikte tehlike saçarak ilerledi. Kendi canını ve trafikteki diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün bu tehlikeli anları kameraya yansıdı.

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