Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bayrampaşa’da yol verme meselesi yüzünden tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçaklayarak öldüren Aytekin Ö. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinde kendisini savunmaya çalıştığı sırada olduğunu söylediği öğrenildi. Kavga anı ve bıçaklama anı saniye saniye kameraya yansıdı.İddiaya göre, Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi’nde 7 Mayıs saat 00.10 sıralarında trafikte otomobil sürücüsü Aytekin Ö., ile 2 motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Aytekin Ö., motosiklet sürücülerinden bir bankada güvenlik görevlisi olan Mert Kaplan’ı (34) bıçaklayıp kaçtı. Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Aytekin Ö.’yü yakalayarak, gözaltına aldı. 8 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli, sorgusunda kendisini korumaya çalıştığı sırada olayın yaşandığını söylediği öğrenildi. Aytekin Ö. adliyeye sevk edildi. Kavga anı ve bıçaklama anı saniye saniye kameraya yansıdı.