banner3088

Trafikte yarış yapan mikser sürücülerine ceza yağdı

ÜMRANİYE’DE İKİ BETON MİKSERİNİN YARIŞTIĞI GÖRÜNTÜLERİNİN BASINA YANSIMASININ ARDINDAN POLİS HAREKETE GEÇTİ. YAKALANAN 2 SÜRÜCÜYE TOPLAM 528 TL PARA CEZASI KESİLDİ.

Trafikte yarış yapan mikser sürücülerine ceza yağdı

Ümraniye’de iki beton mikserinin yarıştığı görüntülerinin basına yansımasının ardından polis harekete geçti. Yakalanan 2 sürücüye toplam 528 TL para cezası kesildi.

Ümraniye’de iki beton mikser sürücüsü trafikte yarışarak tehlikeli yolculuk yaptı. Mikserlerin yarış görüntülerinin basına yansımasının ardından polis harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarla mikser sürücüleri Ferhat E. ve Yunus E. kıskıvrak yakalandı. Mikser sürücülerine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 47/1-d maddesine (Trafik güvenliği ve Düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan dolayı 132 TL para cezası uygulandı. Öte yandan 57/1-a maddesine istinaden (kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek) suçlarından dolayı 132 şer TL, toplamda ayrı ayrı 264 TL idari para cezası uygulandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Maltepe’de kan donduran görüntü...Yolda yatan...
Maltepe’de kan donduran görüntü...Yolda yatan...
  1. ASAYİŞ

banner3205

banner3196

banner3551

banner3211