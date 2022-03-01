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Traktör kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörde bulunan 2 yaralıdan biri ise hastanede hayatını kaybetti.

Traktör kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörde bulunan 2 yaralıdan biri ise hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, dün Hendek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerine ait fındık tarlasında çalıştıktan sonra evlerine dönen Metin Fasal (50) ile E.F.’nin içinde bulunduğu traktör, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Metin Fasal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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