Trakya’ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre yarın Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre "Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra Marmara’nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.