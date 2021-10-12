Trakya’yı sel aldı: Edirne ve Tekirdağ’da sonra yağış Kırklareli’ni de vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Edirne ve Tekirdağ’da etkili olan dolu ve sağanak yağış Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesinde de etkili oldu. Doluyla karışık yağan yağmur sonrasında dereye dönüşen Lüleburgaz sokaklarında altyapı yetersizliği sebebiyle bazı araçlar suyla çukura gömüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan şiddetli sağanak ve dolu yağışı uyarılarından sonra Edirne ve Tekirdağ’da etkili olan doluyla karışık yağış, Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesini de vurdu. Bir anda bastıran şiddetli yağış sebebiyle altyapı yetersizliğinden kaynaklı Lüleburgaz İlçesinin yolları adeta suyla kaplandı. Yağış sırasında yollarda sev sokaklarda seyir halinde olan araçlar, adeta dereye dönüşen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. O sırada sokaklarda bulunan vatandaşlarda dolu ve yağıştan kaçarak sığınacak yerler arayışına girdi.

Araçlar çukura saplandı

Yağış sebebiyle yolda seyir halinde bulunan bazı araçlar, çukura saplanarak kontağı kapatmak zorunda kaldı. Çukura saplanan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda vatandaşları uyardı.

Edirne ve Tekirdağ’da da aynı manzaralar

Trakya’ya yapılan yağış uyarı sonrasında Edirne merkezde etkili olan yağış nedeniyle yollar suyla kaplanmış, bazı evleri de su bastı. Yine İpsala ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrasında hasat edilmemiş çeltik alanları zarar gördü. Tekirdağ’da ise kayganlaşan yollarda çeşitli maddi hasarlı ve ölümlü kazalar meydana gelirken, Çerkezköy İlçesinde bir anda bastıran şiddetli dolu yağışı sonrasında TESKİ’nin altyapı yetersizliğinden kaynaklı sokaklar göle dönüştü.