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Tramvay durağında intihar girişimi

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Topkapı Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altında atlayarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan şahsı tramvayın altından çıkarma çalışmaları sürerken, tramvay seferlerinin de Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Tramvay durağında intihar girişimi
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Topkapı Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altında atlayarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan şahsı tramvayın altından çıkarma çalışmaları sürerken, tramvay seferlerinin de Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

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