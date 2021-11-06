Tramvay durağında korkutan kalabalık

İstanbul’da dün akşam saatlerinde Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Eminönü durağında oluşan yoğunluk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tramvay durağında korkutan kalabalık
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İstanbul’da dün akşam saatlerinde Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Eminönü durağında oluşan yoğunluk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pandemi döneminde toplu taşımalarda oluşan yoğunluk salgının yayılması konusunda endişe veriyor. İstanbul’da dün akşam saat 19.00’da Bağcılar - Kabataş tramvay hattı Eminönü durağında oluşan yoğunluk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tramvayın gelmesini bekleyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görülüyor. Durakta vatandaşların kuyruk oluşturduğu görülürken, sosyal mesafeye de uyulmadığı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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