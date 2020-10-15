Tramvay seferleri durdu

Beyazıt Laleli durağında tır üzerindeki iş makinasının tramvaya enerji sağlayan elektrik kablolarına çarpması sonucu yaşanan kopma nedeniyle tramvay seferleri iki yönlü olarak tamamen durdu.

Tramvaya enerji sağlayan elektrik hattındaki kablolarda tır üzerindeki iş makinasının çarpması sonucu kopmalar meydana geldi. Elektrik hattındaki yaşanan kopma nedeniyle tramvay seferleri iki yönlü olarak tamamen durdu. Tramvaydaki yolcular alternatif seferlerle yoluna devam ederken ekipler ise, kabloların tamiri için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 23:58