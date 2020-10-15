Tramvay seferleri durdu

Beyazıt Laleli durağında tır üzerindeki iş makinasının tramvaya enerji sağlayan elektrik kablolarına çarpması sonucu yaşanan kopma nedeniyle tramvay seferleri iki yönlü olarak tamamen durdu.
Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 23:58
Beyazıt Laleli durağında tır üzerindeki iş makinasının tramvaya enerji sağlayan elektrik kablolarına çarpması sonucu yaşanan kopma nedeniyle tramvay seferleri iki yönlü olarak tamamen durdu.
Beyazıt Laleli durağında tır üzerindeki iş makinasının tramvaya enerji sağlayan elektrik kablolarına çarpması sonucu yaşanan kopma nedeniyle tramvay seferleri iki yönlü olarak tamamen durdu.
Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 23:58