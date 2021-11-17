Tramvaya çarpmamak için takla attı

Kocaeli’de tramvaya çarpmamak için aniden manevra yapan motosiklet sürücüsü takla atarak yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Bağdat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y idaresindeki 41 AHF 139 plakalı motosiklet, tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışırken tramvayın geldiğini fark etti. Tramvayla çarpışmamak için ani manevra yapan sürücü, motosikletiyle beraber takla atarak yere yığıldı. Olayı görenler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.