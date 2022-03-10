Tren ile minibüs kazasında yaralanan işçiler konuştu: “Çok korktuk”

Kırklareli’de tren ile işçi servisinin karıştığı kaza sonrasında yaralanan işçiler konuştu. İşçiler, “Çok korktuk arabada herkes bağıran bağırana” dedi.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Beldesinde hemzemin geçitte işçi servisi ile tren çarpıştı. Çarpışma sonucu servis yan devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalenin ardından kaza sonucu 27 yaralı Alpullu ve Babaeski Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazada yaralanan vatandaşlar çok korktuklarını ifade etti.

Kazada yaralanan minibüsteki yolculardan Kerem Yesin, “Bariyerler kapandı arkadaş geçmeye çalıştı. O an tren gelince arka taraftan vurdu. 2-3 kere takla attık en son bir ağaç vardı ağaca çarptık öyle kaldık. İşe giderken oldu. Çok korktuk arabada herkes bağıran bağırana” dedi.

Yaralı Behiye Tanatmış ise “Oturuyorduk arabada işe gidiyorduk. Bariyerler kapandı. Bir baktım her taraf cam içinde oldu. Fazla bir şey hatırlamıyorum. Şoför geçmeseydi birkaç dakika dursaydı bir şey olmayacaktı. İşe gidiyorduk Lüleburgaz’a. Tren durmasa hepimiz ölecektik. Ayağım ağrıyor, birde elim kesildi” dedi.

Güvenlik kameraları anbean kaydetti.

Tren ile minibüsün karıştığı kaza güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde sürücü kapalı bariyerlerden geçmeye çalışırken trenle çarpıştığı gözlendi.