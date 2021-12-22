Trenin çarptığı adam hastanede hayatını kaybetti

Edirne’de yük treninin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul-Edirne seferini yapan yük treninin Tunca Nehri yakınlarında çarptığı Hüseyin Lale (81), tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Lale’nin cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Yük treni, dün öğle saatlerinde Demir Köprü mevkiine geldiği sırada, tren raylarının kenarında yürüyen Hüseyin Lale’ye yandan çarpmış, ağır yaralanan yaşlı adam yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

Kazanın ardından ifadeleri alınan makinistler V.E.Y. ve O.Ç. serbest bırakılmıştı.