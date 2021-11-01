TÜBİTAK’ta araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti

Dünyaca ünlü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla’daki evinde ölü bulundu. Doç. Dr. Erbahar’ın, boşanma aşamasındaki kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.

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Dünyaca ünlü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla’daki evinde ölü bulundu. Doç. Dr. Erbahar’ın, boşanma aşamasındaki kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu’nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla Postane Mahallesinde bir sitede bulunan evinde ölü bulundu. Erbahar’ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı, notta atfedilen bir ismin bulunmadığı fakat 27 kez ’seni seviyorum’ yazdığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.

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