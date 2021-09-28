Tuğba Anlak’ı öldüren sanık 25 yıl hapse mahkum edildi

Arnavutköy’de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı Murat Uslu tarafından vurularak öldürülen Tuğba Anlak’ın davası karara bağlandı. Mahkeme, Uslu’yu ‘kasten öldürme’ suçundan indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Arnavutköy’de yeni taşınacağı evinde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşıyla aralarında çıkan tartışmada başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak’ın ölümüne ilişkin 1’i tutuklu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Uslu SEGBİS yoluyla bağlanırken, Tuğba Anlak’ın ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları müvekkillerinin beraatını isterken, Tuğba Anlak’ın ailesinin avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözleri sorulan sanıklar, beraatlarını istedi.

Sanık Murat Uslu’nun ‘hakaret’ ile ‘tehdit’ suçlarını işlediğine dair kesin delil elde edilmediği gerekçesiyle beraatına karar veren heyet, ‘kasten öldürme’ suçundan takdir indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasına mahkum etti ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, sanık Pelin Altun ile Mustafa Ünver’in ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçunu işlediğine dair şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.

“Sanığın tek bir iyi hali yoktur”

Duruşmanın ardından açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hande Gündoğdu, "Yargılama boyunca karşılaştığımız bir dizi olumsuzluğa rağmen bugün Tuba’yı kızının gözleri önünde infaz eden, katleden Murat Uslu, müebbet hapis cezası almıştır. Bu karar kaybettiğimiz kardeşimizi, Tuba’yı düşündüğümüzde acımızı hafifletmiyor. Buruk da olsa sevinçliyiz ama yine de. Bizler açısından kararda bir olumsuzluk vardır, o da gözünü kırmadan 32 yaşındaki kadın kardeşimizi öldüren Murat Uslu’ya maalesef Türk Ceza Kanunu uyarınca takdiri indirim yapılmıştır. İyi hal indirimi olarak bilinir. Sanığın yargılama boyunca da, eylemi sırasında da, eyleminden önce de tek bir iyi hali yoktur. Tuba yıllarca sistematik işkenceye, eziyete, dayağa, darba maruz kalmıştır” dedi.

Sanığın hapisten çıkmaması gerektiğini söyleyen avukat Gündoğdu, “Bu doğrultuda biz hukuki adımlarımızı atacağız. Biz Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bu sürecin en titiz bir biçimde hukuki yürütücülüğünü üstleniyoruz” şeklinde konuştu.

Avukat Gündoğdu’nun ardından konuşan Tuğba Anlak’ın ailesi ise adaletin yerini bulduğunu söyledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Uslu’nun ‘kasten öldürme’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede diğer şüpheliler Mustafa Ünver ve Pelin Altun’un ise ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.