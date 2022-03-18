TÜGVA belgelerini değiştirerek sızdıran şüphelilere 10 yıla kadar hapis talebi

TÜGVA’dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen belgelerin değiştirilerek sızdırılmasına ilişkin soruşturmada bir şüphelinin 10 yıla kadar, bir şüphelinin ise 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) belgelerini hukuksuz şekilde ele geçirerek, değiştirip sızdırdığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli Ramazan Aydoğdu ve şüpheli Cihan Yücel hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İhbar üzerine soruşturma başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne 12 Kasım 2021’de gelen ihbar üzerine soruşturmanın başlatıldığı aktarılan iddianamede, yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli Ramazan Aydoğdu’nun gözaltına alındığı aktarıldı.

Şüpheli Aydoğdu’nun, evinde yapılan aramalar sonucu 3 cep telefonu, 37 usb bellek, 3 diz üstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar ve 4 CD ele geçirildiği aktarılan iddianamede, bu dijital materyallerde yapılan incelemede şüphelinin "tugvabelgeleri" adlarıyla 3 mail adresi açmış olduğu, Twitter’da da "tugvabelgeleri" ismiyle hesap açtığının tespit edildiği yer aldı.

Ele geçirilen bazı verilerin TÜGVA’ya ait, Murat Aydın, Erkan İnce, Suat Kır ve vakıfta yönetim kurulu başkanı olan Enes Eminoğlu isimli şahısların kullanımında olan bilgisayarlardan elde edildiği değerlendirildiği iddianamede yer aldı. Vakıf belgelerine ait kısa yolların söz konusu materyallerde tespit edildiği yer alan iddianamede, bir USB belleğin imajında ise TÜGVA yönetici ve çalışanlarına ait Whatsapp sohbetlerine ait orijinal görseller olduğu kaydedildi.

Ele geçirilen veriler ışığında tespit edilen şüpheli Cihan Yücel, isimli şahıs tarafından kullanılan "metcihan" rumuzlu Twitter hesabına ilişkin araştırma yapıldığı aktarılan iddianamede, bu kişinin TÜGVA yönetici ve çalışanlarına ait olduğu değerlendirilen belgelere giriş yaptığının tespit edildiği belirtildi. Şüpheli Cihan Yücel’in, 12 Ekim 2021 ve 29 Aralık 2021’de isim listelerinin olduğu bir excel görseli paylaştığının görüldüğü, şüpheli Ramazan Aydoğdu’nun kullanıcısı olduğu "tugvabelgeleri" isimli Twitter hesabının da incelendiği bu hesap üzerinden de paylaşımlar yapıldığına dikkat çekildi.

10 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, şüpheli Ramazan Aydoğdu’nun, TÜGVA’ya ait bilgisayarlardan elde ettiği vakıf dosyalarına rıza dışında ve hakkı olmaksızın erişim sağladığı, haksız şekilde elde edilen dosyaları manipüle ederek ve değiştirerek şüpheli Cihan Yücel isimli şahsa gönderdiği yer aldı. İddianamede bu nedenle, şüpheli Ramazan Aydoğdu hakkında zincirleme şekilde ‘bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçlarından toplam 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, diğer şüpheli Cihan Yücel hakkında ise zincirleme şekilde ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.