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TÜGVA’dan belge sızdırılması soruşturması: 1 kişi tutuklandı

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Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) belge sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TÜGVA’dan belge sızdırılması soruşturması: 1 kişi tutuklandı
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Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) belge sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) belge sızdırılmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dernekte bir dönem yöneticilik yaptığı öne sürülen Ramazan Aydoğdu gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Aydoğdu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, sonrasında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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