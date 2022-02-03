Tünel kapatıp asker eğlencesi yapan sürücülere ceza

Esenyurt’ta bir dolmuş şoförünün askere gidecek olmasından dolayı oluşturan konvoyla tünel kapatıp meşale yakan sürücülere 3 bin 367 TL cezai işlem uygulandı.

Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde dolmuş sürücüsü olan gencin askere gidecek olmasından dolayı konvoy oluşturan gençler, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ilerlemiş, daha sonra da bir tüneli kapatıp meşale yaparak kutlama yapmıştı. Trafikteki vatandaşlar kornaya basarak duruma tepki göstermişti. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, konvoyda yer alan E.E.B., B.G., E.A. ve Ö.A. isimli sürücülere toplamda 3 bin 367 TL idari para cezası uyguladı.

(MB-