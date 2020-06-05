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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, İstanbul’da gözaltına alındı. Berberoğlu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, İstanbul’da gözaltına alındı. Berberoğlu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, İstanbul’da gözaltına alındı. Berberoğlu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, İstanbul’da gözaltına alındı. Berberoğlu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.
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