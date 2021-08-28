Türkiye’den 3 kez sınır dışı edilen DEAŞ’lı havalimanında sahte pasaportla yakalandı

Daha önce üç kez Türkiye’den sınırdışı edilen DEAŞ’lı A.D isimli şahıs, bu kez sahte Rus pasaportuyla yurda girmek isterken İstanbul Havalimanı’nda yakayı ele verdi. Polisin dikkati sayesinde tespit edilen şahıs, 4’üncü kez sınır dışı edildi.
Daha önce de üç kez girmek isterken tespit edilip sınır dışı edildi
Yapılan incelemede Kahire’den gelen yolcunun pasaportu Gana’da Telegram uygulaması üzerinden Black Market adlı kanaldan iletişime geçerek 20 bin dolar karşılığında kargo yoluyla aldığı, yine şahsın 2020 yılında DEAŞ terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile Türkiye’den deport edildiği anlaşıldı. Şahsın daha önce de 3 kez Türkiye’ye giriş yapmaya çalışırken tespit edilerek sınır dışı edildiği öğrenildi.