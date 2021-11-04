Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye yönelik İstanbul ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye yönelik İstanbul ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye yönelik İstanbul ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.
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Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye yönelik İstanbul ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

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