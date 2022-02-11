Türkmen bakıcının ölümüne ilişkin 5 kadın sanık beraat etti

Büyükçekmece’de balkondan düşerek hayatını kaybeden bakıcı Muhabbat Meremglyyeva’nın ölümüne ilişkin davada yargılanan 5 kadın sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme 5 kadının da beraat etmesine hükmetti. Öte yandan bir önceki celsede açıklanan mütalaada 5 sanığın müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Büyükçekmece’de 18 Eylül 2019’da Muhabbat Meremglyyeva’nın bakıcı olarak çalıştığı evin 9 metre 75 santimetre yüksekliğindeki balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede maktulün, sanıklardan İpek A.’nın yanında olay tarihinden yaklaşık 2 ay önce çocuk bakıcısı olarak işe başladığı, İpek A.’nın çocuğunun işitme engelli olduğu ve 8 bin TL değerindeki işitme cihazının çalındığı, bundan dolayı maktulden şüphelenerek diğer kadın sanıkları arayıp dairesine davet ettiği ifade edilmişti. Sanıklar ile maktul arasında arbede yaşandığı, İpek A.’nın polisi aradığı sırada maktulün yatak odası penceresinden kendisini atarak düştüğü şeklindeki beyanlarının olayın oluş şekli ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği aktarılan iddianamede, sanıkların maktulü kendi usullerince sorguya çektikleri belirtilmişti. Maktulün kendisini yatak odasının penceresinden atmasını gerektirecek herhangi bir sebep bulunmadığı belirtilen iddianamede, sanıklar Ülkü Ç., İpek A., Büşra M., Fatma M. ve Burcu K. hakkında ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan olayın ardından CİMER’e 5 Mayıs 2020’de sanıklardan Ülkü Ç.’nin telefonundan "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" yazılı bir mesaj atıldığını belirlenmişti. Ülkü Ç. mesajı kendisinin atmadığını savunmuştu. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olaya ilişkin görülen karar duruşmasına tutuksuz 5 kadın sanık katılmadı. Son savunmalarını yapan sanıkların avukatları, Muhabbat Meremglyyeva’nın kaçmak için atladığını, bu nedenle parmak izinin pencerenin dış pervazında olduğunu ve 2-2,5 metre uzağa düştüğünü, atılsaydı binanın dibine düşeceğini belirterek müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, sanıkların suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeter nitelikte, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden 5 kadın sanığın da beraatine karar verdi.