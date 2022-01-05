Türkmen bakıcının ölümüne ilişkin davada mütalaa

Büyükçekmece’de balkondan düşerek hayatını kaybeden bakıcı Muhabbat Meremglyyeva’nın ölümüne ilişkin davada 5 kadın sanık hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada, 5 kadının ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Büyükçekmece’de 18 Eylül 2019’da bakıcı Muhabbat Meremglyyeva’nın çalıştığı evin 9 metre 75 santimetre yüksekliğindeki balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz 5 kadın sanık açılan davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar İpek A, Büşra M, Fatma M. ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık savunmaları, deliller ve CİMER başvurusunu değerlendirerek sanıkların olay günü iştirak halinde maktulü darp edip kasten camdan aşağı attıklarını belirtti. Savcı mütalaasında sanıkların ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Duruşmaya katılan sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece’de 18 Eylül 2019’da saat 21.50’de Muhabbat Meremglyyeva’nın balkondan düşerek hayatını kaybettiği aktarılmıştı. İddianamede, maktulün, sanık İpek A’nın yanında olay tarihinden yaklaşık 2 ay önce çocuk bakıcısı olarak işe başladığı, İpek A’nın çocuğunun işitme engelli olduğu ve 8 bin TL değerindeki işitme cihazının çalındığı, bundan dolayı maktulden şüphelenerek diğer kadın sanıkları arayıp dairesine davet ettiği ifade edilmişti. Sanıklar ile maktul arasında arbede yaşandığı, İpek A.’nın polisi aradığı sırada maktulün yatak odası penceresinden kendisini atarak düştüğü şeklindeki beyanlarının olayın oluş şekli ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği dile getirilen iddianamede, sanıkların maktulü kendi usullerince sorguya çektikleri belirtilmişti. Maktulün kendisini yatak odasının penceresinden atmasını gerektirecek herhangi bir sebep bulunmadığı belirtilen iddianamede, sanıklar Ülkü Ç, İpek A, Büşra M, Fatma M. ve Burcu K. hakkında ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.