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Tuzla’da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

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Tuzla’da bir mukavva fabrikasında yangın çıktı. Alevler, yat atölyesi ile iki depoya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi drone ile havadan görüntülendi.

Tuzla’da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
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Tuzla’da bir mukavva fabrikasında yangın çıktı. Alevler, yat atölyesi ile iki depoya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi drone ile havadan görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre, Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi’nde bulunan mukavva fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, fabrika yakınındaki yat üretimi yapılan bir atölye ile bir iplik deposuna sıçradı. Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir diğer depoya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve çevre ilçeler ile Avrupa Yakası’ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, söndürme çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

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Tuzla’da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Tuzla’da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
  1. ASAYİŞ

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