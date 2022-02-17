Tuzla’da beslediği köpeklerin saldırısına uğradı, yine de köpekleri beslemekten vazgeçmedi

Tuzla’da lüks bir sitede çalışan bir kadın güvenlik görevlisi, çalıştığı sitenin önünde bulunan ve kendisinin beslediği 9 köpeğin saldırısına uğramaktan son anda kurtuldu. Güvenlik görevlisi, üzerine koşan köpeklerden kurtulmak için güvenlik kulübesine kendisini attı. Saldırıya aldırış etmeyen güvenlik görevlisi köpekleri beslemeye devam ediyor. 9 köpeğin kadının üzerine koştuğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Tuzla Tepeören Mahallesi’nde 4 Şubat tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Lüks bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Esra Yılmaz, güvenlik kulübesinden çıkacağı sırada 9 köpeğin üzerine koşarak gelmesiyle korkup kulübesine geri kaçtı. Köpeklerin saldırmaya yeltenmesine aldırış etmeyen Yılmaz, 9 köpeği beslemeye hala devam ettiğini belirtti.

“Ben bu hayvanlara kızmıyorum bu hayvanları sokağa atan insanlara kızıyorum”

Güvenlik görevlisi Esra Yılmaz, ”Bunlar her gün beslediğim hayvanlar site sakinlerinin yardımıyla besliyorum ben bu hayvanları. O gün yeni bırakılmış dört tane pitbull köpek vardı. Bir ekmek için bunlar kavga ediyorlardı. Kapının önüne çıktığımı gördüklerinde dördü birden arkadaki dokuz köpekle beraber üstüme saldırdı. Fakat ben bu hayvanlara kızmıyorum bu hayvanları sokağa atan insanlara kızıyorum.” dedi.

“Sizden tek ricam ömürlük sahip çıkacaksanız buyurun sahip çıkın”

Sözlerine devam eden Yılmaz, ”İnsanlara çağrıda bulunuyorum lütfen bir hevesle alıp sokağa atmayın bu hayvanları. O gün pitbullar bana saldıramadı çünkü kaçacak yerim vardı. Direkt içeriye girip kapıyı kapattım fakat yarın başka birlerine saldırabilirler ve gerçekten sonu çok kötü olabilir. Sizden tek ricam ömürlük sahip çıkacaksanız buyurun sahip çıkın fakat sahip çıkmayıp birkaç gün sonra canınız sıkıldığında dışarı atacaksanız sahiplenmeyin” şeklinde konuştu.

9 köpeğin güvenlik görevlisi kadının üzerine koştuğu ve Esra Yılmaz’ın korkarak kulübesine kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının güvenlik kulübesinden çıkmak isterken 9 köpeğin üzerine doğru koşmasıyla korkarak kulübeye geri dönmesi gözükmekte.