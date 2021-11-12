Tuzla’da "Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliği ve emniyet kemeri kullanımının önemine dair başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" temalı proje kapsamında Tuzla’da uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada trafikteki sürücüler emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında Tuzla’da uygulama gerçekleştirildi. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi’nde emniyet kemeri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla görsel bilgilendirme afişlerini sürücü ve vatandaşlara dağıtarak trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

Proje kapsamında Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kaymakamlığının da katkılarıyla da yapılan uygulamada trafikte emniyet kemeri ve trafik kurallarına dikkat çekildi. Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Emniyet Müdürü Mehmet Yaşar Zehir’in de katıldığı uygulamada vatandaşlara broşür ve maske dağıtıldı.

Sürücü Meryem Öztürk, "Bu denetimler sık sık yapılmalı, hem bizim hem de tüm yayalar için denetimler sık sık tekrarlanmalı" dedi.

Yapılan uygulama hakkında konuşan Tuzla Kaymakamı Ali Akça "Bir hareketine bakar temalı uygulamayı İçişleri Bakanlığımız emniyet kemeri kullanımında farkındalığı insanlarımıza hatırlatmak için bizlere tamim etti. İstatistik verileri karanlık havalarda gemilere yol gösteren deniz fenerleri gibidir ve trafik ile ilgili verilere baktığımızda trafik kazalarında ağır yaralanma riskini emniyet kemeri kullanımı yüzde 60 azaltıyor, ölüm riskini de yüzde 45 azaltıyor. Ve bu verileri bütün sürücülerimize ve vatandaşlarımıza hatırlatmak için bu uygulamayı yaptık. Siz değerli basın mensupları aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. Bütün vatandaşlarımıza emniyet kemeri kullanımını, ağır kazalarda riski azalttığını, ölüm riskini yüzde 45 azalttığı bilgisini bütün vatandaşlarımızla paylaşalım istiyorum" dedi.