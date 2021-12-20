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Tuzla’da bir inşaatta yapılan çalışma sırasında istinat duvarı çöktü. Bir işçi çöken duvarın altında kaldı. Duvar altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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Tuzla’da bir inşaatta yapılan çalışma sırasında istinat duvarı çöktü. Bir işçi çöken duvarın altında kaldı. Duvar altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Tuzla’da bir inşaatta yapılan çalışma sırasında istinat duvarı çöktü. Bir işçi çöken duvarın altında kaldı. Duvar altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
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Tuzla’da bir inşaatta yapılan çalışma sırasında istinat duvarı çöktü. Bir işçi çöken duvarın altında kaldı. Duvar altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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SIRADAKİ HABER
Dereye atılan buzdolabı vinçle çıkarılarak geri...
Dereye atılan buzdolabı vinçle çıkarılarak geri...
  1. ÇEVRE

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