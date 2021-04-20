Tuzla’da gemi karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Tuzla demir sahasında bulunan bir geminin karaya oturduğunu duyurdu.

Tuzla’da gemi karaya oturdu
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Tuzla demir sahasında bulunan bir geminin karaya oturduğunu duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "180 metre boya sahip Hoegh Pusan isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi" denildi.
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