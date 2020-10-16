Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Halil Sezai, 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.
Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Halil Sezai, 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.
Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Halil Sezai, 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.
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