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Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Halil Sezai, 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Halil Sezai, 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Halil Sezai, 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.
Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Halil Sezai, 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.
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