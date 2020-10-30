banner3088

Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sezai, kararla birlikte ilk celsede tahliye edildi.

Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sezai, kararla birlikte ilk celsede tahliye edildi.

Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sezai, kararla birlikte ilk celsede tahliye edildi.
Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sezai, kararla birlikte ilk celsede tahliye edildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul’da evini ateşe veren madde bağımlısı...
İstanbul’da evini ateşe veren madde bağımlısı...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3211