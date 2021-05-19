banner4227

Tuzla’da lojistik firmasının deposunda korkutan yangın

Tuzla’da bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, havadan görüntülendi.

Tuzla’da lojistik firmasının deposunda korkutan yangın
banner3909

Tuzla’da bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, havadan görüntülendi.

Tuzla Mermerciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir lojistik firmasına ait deponun çatı kısmında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, firmada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Lojistik firmasının deposunda çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi.
YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4325

banner3841