Tuzla’da okul servisinin yandı

Tuzla’da bir okul servisi alevlere teslim oldu. Servisin içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Servis aracının alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

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Tuzla’da bir okul servisi alevlere teslim oldu. Servisin içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Servis aracının alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Tuzla’da bir okul servisi park halinde olduğu sırada bir anda alev aldı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı okul servisi minibüsü sokak ortasında alev alev yandı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen okul servisine müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Okul servisinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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