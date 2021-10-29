Tuzla’da panelvan araç duvara çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Tuzla’da aşırı hızla ilerlediği sırada virajı alamayan panelvan araç, duvara çarparak taklalar attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 05.00 sıralarında Tuzla Evliyaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Samet Karadağ’ın kullandığı 41 AHA 921 plakalı panelvan araç, cadde üzerinde aşırı hızlı ilerlediği sırada virajı alamayarak yoldan çıktı. Kaldırıma çıkan araç, beton duvara çarparak defalarca takla attı. Araçta bulunan 2 kişi çarpmanın şiddetiyle dışarı fırlarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Mustafa Samet Karadağ, araçta bulunan Murat Karadağ ile Faysal Karadağ ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Murat Karadağ yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri devam eden diğer iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddede aşırı hızla ilerleyen panelvan aracın virajı alamayarak yoldan çıktığı ve ardından duvara çarpıp defalarca takla attığı görülüyor. 2 kişinin aracın camından dışarı fırlaması da kameraya yansıyor.