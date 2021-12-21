Tuzla’da ters yöne giren taksi sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi

Tuzla’da ters yöne giren taksi ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada taksi içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tuzla Hatboyu Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TGY 82 plakalı Fiat marka ticari taksi sürücüsü caddeye ters yön üzerinden giriş yaptı. O esnada şerit üzerinde seyir halinde olan 34 CBR 758 plakalı Kia Sorento marka araçla çarpıştı. Ticari taksi çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken otomobil ise yol üzerindeki direği devirerek orta refüje çıktı.

Kazada taksi içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralıları Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

“3 yaralı var”

Kaza esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan Şahin Erdem, “Hangisi hatalı bilemiyoruz. Polis ekipleri olayı inceleyecek. Gerekli raporları tutacak. Taksideki 3 yolcu yaralanmış. Hastaneye kaldırılmışlar” diye konuştu.