Tuzla’da yediemin otoparkında şoke eden hırsızlık

Tuzla’da yediemin otoparkından sahte vekaletname kullanarak hacizli yakalama kararı nedeniyle bağlı olan 2 adet tır ve 1 adet dorsenin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 5 Kasım 2021 tarihinde Tuzla ilçesi Yayla Mahallesinde bulunan bir yediemin otoparkından sahte vekaletname kullanarak hacizli yakalama kararı nedeniyle bağlı olan S.T. (58) isimli şahsa ait 2 adet tır ve 1 adet dorsenin çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, araçları teslim alan şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi. Çalışmaların devamında B.T. (26) isimli şüpheli şahıs, 6 Kasım’da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli B.T.’nin Kartal Karlıktepe Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramalarda, 3 adet farklı isimlere ait sahte kimlik belgesi, 14 adet vekâletname, 3 adet dolu senet, 1 adet senet karnesi, çok sayıda farklı araçlara ait trafikten men muhafaza altına alma evrakı, farklı icra dairelerine ait tensip tutanağı, muvafakatname evrakı, banka dekontu ve rehin sözleşmesi, 1 adet cep telefonu, 1 adet USB bellek, 1 adet harici hard disk ve çok sayıda farklı içeriklerde evrak ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, “Resmi belgede sahtecilik” ve “Oto hırsızlığı” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.