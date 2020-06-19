banner3088

Tuzla’da yoğun yağış nedeniyle alt geçidi su bastı, otomobil suda mahsur kaldı

TUZLA’DA YOĞUN YAĞMUR YAĞIŞI NEDENİYLE ALT GEÇİDİ SU BASTI. ARAÇLAR SU BİRİKİNTİSİNDEN GEÇMEKTE ZORLANIRKEN BİRİKİNTİSİ İÇERİSİNDE MAHSUR KALAN OTOMOBİLİN İÇİ SU DOLDU.

banner3587
Tuzla’da yoğun yağış nedeniyle alt geçidi su bastı, otomobil suda mahsur kaldı

Tuzla’da yoğun yağmur yağışı nedeniyle alt geçidi su bastı. Araçlar su birikintisinden geçmekte zorlanırken birikintisi içerisinde mahsur kalan otomobilin içi su doldu.

Tuzla’da yoğun yağmur yağışı nedeniyle Tersane köprüsü altındaki alt geçitte su baskını yaşandı. Alt geçidin su ile dolması nedeniyle araçlar yoldan geçmekte zorlandı. Bir araç sürücüsü de alt geçitte biriken su içerisinde aracıyla mahsur kaldı. Mahsur kalan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle su birikintisinden çekildi. İçi su dolan aracın arızalandığı öğrenildi.

Su birikintisinde mahsur kalan araç sürücüsü, “Birden yağmur oldu işte yapacak bir şey yok. Bir anda bastığında orası tümsek olduğu için olabilir. Arabalar stop etti” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Obradovic ile görüşmeler devam ediyor
Obradovic ile görüşmeler devam ediyor
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3550

banner3212