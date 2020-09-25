Uçak kazası soruşturmasında dosya bilirkişiye gitti

Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dosya, kusur durumunun tespiti için bilirkişiye gönderildi. Ev hapsindeki kaptan pilotun adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Pendik’te 5 Şubat 2020 tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Dosya bilirkişiye gitti

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 klasör ve 1 CD’den oluşan soruşturma dosyasını 6 kişilik alanında uzman bilirkişi heyetine gönderdi. 3 ay süre verilen bilirkişilerin arasında, 2 inşaat yüksek mühendisi, uçak yüksek mühendisi, meteoroloji yüksek mühendisi, pilot ve avukat yer alıyor.

Bilirkişilerden uçak içerisindeki konuşmaların çözümlenmesi, pistteki zeminin analizi, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi, uçağın teknik donanımları ve iniş iradesini değerlendirilerek rapor halinde sunulması istendi.

Ev hapsindeki kaptan pilot adli kontrol şartıyla serbest

“Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanan ve ev hapsinde bulunan kaptan pilot Mahmut Arslan’ın imza atmak ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag hakkındaki adli kontrol kararının ise devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Olayın Geçmişi

Pendik’te 5 Şubat 2020 tarihinde uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaptan pilot Mahmut Arslan ve yabancı yardımcı pilot Ferdinant Pondaag hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 24 Şubat 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkemece “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanan kaptan pilot Mahmut Arslan, 23 Mart 2020 tarihinde ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.