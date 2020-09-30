‘Uçakta unutulan eşya’ satıyoruz diyen dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 30 gözaltı

Kendilerini kamu çalışanı olarak gösterip vatandaşları “havayolu şirketlerinde unutulan eşyaları” satıyoruz diyerek ağlarına düşürdükleri kişilere talep edilen ürünler göndererek dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltın alındı.
Edinilen bilgilere göre operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis, özellikle Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı dönemde, internet üzerinden satışla dolandırıcılık yapan bir suç şebekesini tespit etti.
İstanbul merkezli Konya ve Edirne illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, suç şebekesinin Beylikdüzü’nde kullandığı depo dahil olmak üzere farklı adreslere yapılan operasyonda 1 adet pompalı tüfe, 41 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda laptop, cep telefonu, simkart, kargo gönderdi fişi, 50 bin lira, 5 Dolar, 10 pound, 10 Suudi Arabistan Riyali, 10 Katar Riyalı, 10 İsrail Şekeli, 5 bin Irak Dinarı, çok sayıda yüksek tutarlı banknot, dokuman, sıvı madde, fotoğraf makinesi, dağ makası, çanta ve ayakkabı ele geçirdi.
Toplam 30 şüphelinin yakalandığı operasyon sırasında, örgüt lideri olduğu belirlenen B.C.’nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Yakalanan zanlıların Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı. Yakalanan şüphelinin dolandırıcılık suçundan sabıkalarının olduğu öğrenildi.