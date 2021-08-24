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Ukrayna’nın Grigoriy Kuropyatnikov gemisinden Türkiye’ye ilk dostluk ziyareti

Ukrayna’dan gelen Grigoriy Kuropyatnikov isimli gemi dostluk ziyaretinde bulundu. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botları da eşlik ettiği gemi Sarıyer’e demirledi.

Ukrayna’nın Grigoriy Kuropyatnikov gemisinden Türkiye’ye ilk dostluk ziyareti
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Ukrayna’dan gelen Grigoriy Kuropyatnikov isimli gemi dostluk ziyaretinde bulundu. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botları da eşlik ettiği gemi Sarıyer’e demirledi.

Ukrayna’dan gelen Grigoriy Kuropyatnikov’un isimli gemi bugün sabah saatlerinde Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botları eşlik etti. Dostluk ziyareti yapan gemi, Sarıyer Büyükserse de bulunan Sahil Güvenlik Marmara ve boğazlar bölge komutanlığı limanına demirledi.

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