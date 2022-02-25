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Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 kişi yakalandı

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Sakarya’da polis ekiplerince yapılan düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 kişi yakalandı
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Sakarya’da polis ekiplerince yapılan düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi. 492 personelle 83 metruk yer, 39 umuma açık eğlence mekanı, 7 tır garajı ile otobüs terminali ve liman, 15 balıkçı barınağı, 94 toplu taşıma durak ve istasyonunda uygulama yapıldı. 985 yabancı uyruklu şahsı sorgulayan ekipler, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 kişiyi yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmesi için işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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