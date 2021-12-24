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Ülkeye kaçak yollarla giren 8 yabancı uyruklu şahıs Kocaeli’nde yakalandı

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KOCAELİ (İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde bir araç içerisinde ülkeye kaçak yollarla giren 8 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken araç sürücüsü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ülkeye kaçak yollarla giren 8 yabancı uyruklu şahıs Kocaeli’nde yakalandı

KOCAELİ (İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde bir araç içerisinde ülkeye kaçak yollarla giren 8 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken araç sürücüsü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından TEM Otoyolu Kocaeli geçişi üzerinde yapılan denetimlerde durdurulan bir araçta, ülkeye kaçak yollarla giren 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü E.S. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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