Ülkeye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 5 şahıs yakalandı

Sakarya’da polis ekiplerince merkezi bölgelerde yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan uygulamada ülkeye kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların sınır dışı edilmesi için ise işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler yabancı uyruklu şahısların yoğunluk gösterdiği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gar Meydanı, Tığcılar, Yağcılar ve Karaosman Mahallelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim doğrultusunda 37 yabancı uyruklu şahıs kontrol edilirken ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların sınır dışı edilmesi için ise işlem başlatıldığı öğrenildi.