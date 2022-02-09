Uludağ’da kar fırtınası karavanları böyle yuttu

Bursa Uludağ’da etkili olan şiddetli kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Metrelerce karın altında kalan araçlar ve kamp karavanlar Bursa Büyükşehir Belediyesinin iş makineleri tarafından kurtarıldı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da son iki günde düşen yağışlar la birlikte kar kalınlığı 1,5 bazı noktalarda 2 metreye ulaştı.

Gece -15 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı gündüzde -6 derecelere kadar düştü. Ani bastıran tipi sebebiyle tatilcilere ait park halindeki araçlar tamamen karla kaplandı. Tatillerini karavanda geçirenler ise yoğun kar yağışı ve kipi sebebiyle zor anlar yaşadı. Kar altında kalan karavanlarında mahsur kalan tatilcilerin imdadına Bursa Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yetişti.

Karları küreyen dozerler karavanların bulunduğu bölgeyi kısa sürede temizleyip tatilcilere rahat bir nefes aldırdı. Belediyeye ekipleri ise karların altında mahsur kalan araçları dozerle halat yardımıyla çekerek kurtardı. O kurtarma anları ve şiddetli tipi kameralara yansıdı.