Ulus’ta takla atan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Ulus’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olay saat 08.45 sıralarında Ulus Akmerkez Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CVG 79 plakalı otomobiliyle yolda seyir halinde olan sürücü Ahmet Eren direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç birkaç kez takla atarak yan yattı. Takla atan aracının içerisinden kendi imkanları ile kurtulmayı başaran sürücü Ahmet Eren, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta inceleme yaparak çevrede önlem aldı. Kazanın şokunu bir süre atlatamayan sürücü takla atıp parçalanan aracının başından ayrılmadı. Çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.