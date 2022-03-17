Ulviye Avağ cinayeti davasında mütalaa

Sultangazi’de Ulviye Avağ’ın, bir süredir görüştüğü sanık Mehmet Demir tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin görülen davada mütalaa açıklandı. Mütalaada ‘tasarlama’ suçunun olmadığı belirtilirken, sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Sultangazi’deki Gazi Kent Ormanı’nda Ulviye Avağ’ın bir süredir görüştüğü Mehmet Demir tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müştekiler Mehmet Ali Avağ, Hacer Avağ ve müştekiler avukatı Burak Göncü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Tutuklu sanık Mehmet Demir ise avukatıyla beraber duruşma salonunda hazır bulundu.

Maktulü öldürmek için İstanbul’a geldiği belirtildi

Duruşmada savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Mehmet Demir’in yaptığı savunması da yer aldı. Sanığın savunmasında, maktul Ulviye Avağ ile 11 yıl önce ağabeyinin dükkanında bulunduğu sırada tanışıp ilişki yaşamaya başladığını, sonrasında maktulün evli olduğunu duyup ona kızdığını, maktulün kendisine boşanacağını söylediği kaydedildi. Sanığın savunmasında, 7-8 yıl boyunca maktul ile görüşmediğini, bu sırada evlendiğini, İstanbul’dan ayrılarak memleketine döndüğünü, sonrasında sosyal medya üzerinden maktul ile iletişim kurduğunu, maktulün sık sık yanına gelerek kendisinden işini ve eşini bırakmasını istediğini, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığını ve bu nedenlerle maktul Ulviye Avağ’ı öldürmek için İstanbul’a geldiğini söylediği aktarıldı.

Ağabeyi sakinleştirdi, öldürmekten vazgeçti

Mütalaada yer alan sanığın savunmasının devamında, maktul Ulviye Avağ, kendi ağabeyi ve maktulün kuzeniyle birlikte yemek yedikleri sırada ağabeyinin kendisini sakinleştirdiğini, bu yüzden maktulü öldürmekten vazgeçtiğini, 10 Ağustos 2021’de ise kahvede otururken maktulün gelerek kendisine küfür ettiğini, rezillik çıkmasın diye maktulü araca bindirdiği, yeğeninin kullandığı araçla ormana vardıklarında arabadan inip uzaklaştıklarını, maktulün kendisi ile eşine küfretmesinin üzerine bir anlık cinnet getirerek belindeki tabancayı çıkardığını ve maktule doğru rastgele 10 el ateş ettiğini söylediği belirtildi.

Sanık hakkında müebbet hapis talebi

Açıklanan mütalaada sanık Mehmet Demir’in öldürme kararını koşulsuz aldığı belirtilirken, kararı aldıktan sonra ruhsal dinginliğe ulaşmasına rağmen kararını gözden geçirecek yeterli süre bulunması gerekçeleriyle olayda ‘tasarlama’ suçunun bulunmadığına kanaat edildiği kaydedildi. Mütalaada, tutuklu sanık Mehmet Demir hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Duruşmada müştekiler avukatı şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, sanığın başka bir ilden İstanbul’a 2 silahla gelerek bu eylemi gerçekleştirdiğinin de dikkate alınmasını istedi.

Sanık avukatı ise esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanık avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine ve sanık Mehmet Demir’in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Ulviye Avağ ile şüpheli Mehmet D. arasında gönül ilişkisinin bulunduğu, suç tarihinde şüpheli ile maktulün tartıştığı ve tartışmalarının ardından Sultangazi’deki Gazi Kent Ormanı’na gittikleri anlatıldı. İddianamede, şüpheli Mehmet D.’nin ele geçirilemeyen silahı ile çok kez ateş ederek maktul Ulviye Avağ’ı öldürdüğü belirtildi.

Avağ’ın ağabeyinin beyanında, şüphelinin kardeşinden uzaklaştırma kararının bulunduğu söylediğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin savunmasında Avağ’ı öldürdüğünü kabul ettiği kaydedildi. Şüpheli Mehmet D.’nin ateşli silahla, birden fazla kez ateş ederek Ulviye Avağ’ı kasten öldürdüğünün belirtildiği iddianamede, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.