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Ümraniye TEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

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Ümraniye TEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Ümraniye TEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza
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Ümraniye TEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan 16 H 3423 plakalı tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 34 EY 7708 plakalı otomobile çarptı. Duramayan tır, önüne aldığı otomobille birlikte 1 minibüs ve 3 otomobile daha arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekicilerle yolda kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

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