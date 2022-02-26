Ümraniye TEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

Ümraniye TEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan 16 H 3423 plakalı tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 34 EY 7708 plakalı otomobile çarptı. Duramayan tır, önüne aldığı otomobille birlikte 1 minibüs ve 3 otomobile daha arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekicilerle yolda kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.