banner4556

Ümraniye’de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı

banner4336

Ümraniye’de 10 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatıdaki yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Binada dumandan etkilenen iki kişi de itfaiye tarafından binadan çıkarılarak kurtarıldı. Çatısı alevlere teslim olan bina, havadan görüntülendi.

Ümraniye’de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı
banner3909
banner4558

Ümraniye’de 10 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatıdaki yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Binada dumandan etkilenen iki kişi de itfaiye tarafından binadan çıkarılarak kurtarıldı. Çatısı alevlere teslim olan bina, havadan görüntülendi.

Yangın, Ümraniye Atakent Mahallesi Dicle Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanda saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, yangın apartmanın çatısında tadilat yapıldığı sırada çıktı. Kısa sürede alevlerin yayılmasıyla çatı alevlere teslim oldu. Yoğun duman ve alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Duman dolan binada bulunan iki kişi de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen iki vatandaş, itfaiye tarafından binadan çıkarılarak kurtarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan çatısı alev alev yanan bina havadan görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 2 - Sarıyer:...
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 2 - Sarıyer:...
  1. SPOR

banner4389

banner4321

banner3841