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Ümraniye’de apartman korkulukları çalınan şahıs yakalandı

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Ümraniye’de apartmanın demir korkuluklarını çaldığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, şüphelinin apartman sakinlerinin gözü önünde apartman korkuluklarını sökerek çaldığı görülüyor.

Ümraniye’de apartman korkulukları çalınan şahıs yakalandı
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Ümraniye’de apartmanın demir korkuluklarını çaldığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, şüphelinin apartman sakinlerinin gözü önünde apartman korkuluklarını sökerek çaldığı görülüyor.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Ümraniye ilçesi Çakmak ve Atakent bölgelerinde apartman korkulukları ve bahçe demir kapılarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 4 adet hırsızlık olayının faillinin yakalanması ve olayların aydınlatılarak hırsızlık suçunun önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı. İncelemeler sonucu elde edilen bulgular ışığında suçların faili E.Ç.(37) isimli şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. Şüpheli, 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen uygulama neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan sorgulamasında, hırsızlık ve benzeri asayiş suçlarından çok sayıda kaydının olduğu, ayrıca Ümraniye Dudullu bölgesinde meydana gelen 3 adet hırsızlık suçunun daha faili olduğu tespit edildi. “Açıktan Hırsızlık” suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan E.Ç. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin apartman sakinlerinin gözü önünde apartmanın demir korkuluklarını sökerek çaldığı görülüyor.

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