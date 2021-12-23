Ümraniye’de aşırı hız dehşeti: Kamyoneti önüne kattı, sürücü araçtan atladı

Ümraniye’de aşırı hız yaparak caddeye giriş yapan otomobil sürücüsü kamyonete çarptı. Kaza esnasında olay yerinden geçen bir vatandaş ise kazaya karışan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Meydana gelen kaza ve yaralanan sürücünün kendini araçtan attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye Esenşehir Mahallesi Mine Sokak üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 05 AS 750 plakalı Mitsubishi marka kamyonet sürücüsü Ufuk K., cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada sokak içerisinden hızla caddeye giriş yapan 34 CLL 633 Peugeot marka araç sürücüsü Bilal D.’nin çarpmasıyla yola savrularak yan yattı. Kaza esnasında olay yerinden yaya olarak geçen bir hurdacı ise, kazaya karışan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada yaralanan otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Öte yandan meydana gelen kaza ve yaralanan araç sürücüsünün kendisini araçtan attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.