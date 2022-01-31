Ümraniye’de asker eğlencesinde trafik magandaları alt geçidi trafiğe kapattı

Ümraniye’de bir grup, asker eğlencesi adı altında araçların camlarından sarkarak trafikte seyretti. Trafik magandaları daha sonrada alt geçitte araçlarını durdurarak trafiği kesti. Trafikte duran sürücüler kornalara basarak tepki gösterdi. Sözde eğlencede korkulan olmazken o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye’de Necip Fazıl Mahallesi, Necip Fazıl Alt Geçitinde meydana geldi. Asker eğlencesi adı altında toplanan bir grup, trafikte seyir halinde otomobillerin camlarından ve kapılarından sarkarak yolda hareket etti. Trafik magandası grup daha sonra alt geçidi trafiğe kapatarak araçlarından indi. Araçlarından inen kişilerin, askere gidecek kişiyi havaya fırlatmak için trafiği kestiği görüldü. Dakikalarca trafiği kesen trafik magandalarına diğer sürücüler korna basarak tepki gösterdi. Gerçekleşen sözde eğlencede trafikte tehlikeli bir şekilde otomobillerin camından sarkan ve tehlikeli hareketler yapan kimse şans eseri yaralanmadı. Trafikte tehlikeli şekilde devam eden ve trafiği kapatan grup araç kamerasına yansıdı.